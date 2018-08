Brabantse chemiereuzen lijken weg te komen met vervuiling

Dat is het antwoord van het Brabantse provinciebestuur op vragen van Sjo Smeets, lid van de GroenLinks-fractie in Provinciale Staten. De Oosterhoutse

politicus is tot de ontdekking gekomen dat er in een zwemplas bij Helmond PFOA

is gevonden. Volgens hem is dat een voorloper van GenX. En dat is een stof waarvan het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu RIVM zegt dat het ‘aannemelijk’ is dat het giftig is voor mensen. Ook PFOA zou volgens Smeets kanker kunnen veroorzaken.