Brabantse dj Joost Swinkels (23) wordt volwassen op de radio

Aantal woningin­bra­ken in Brabant daalt, opvallende stijging in Bergen op Zoom

1 maart In Bergen op Zoom is een opvallende stijging te zien in het aantal woninginbraken. In het coronajaar 2020 werden in de stad liefst 55 inbraken meer gepleegd dan in het jaar ervoor: een stijging van 61 procent. Daarmee vormt Bergen op Zoom een uitzondering op andere Brabantse gemeenten. Daar daalde het aantal woninginbraken juist, bleef het gelijk of steeg het lichtjes.