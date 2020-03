Brabantse festivals balen als een stekker van verbod: ‘Maar er zijn nu belangrijkere dingen dan dit feest’

‘Dit raakt niet alleen fans’

‘Gevolgen niet te overzien’

Kaarten Paaspop blijven geldig

Jazz in Duketown, gepland in het laatste weekend van mei, had een sprankeltje hoop dat ze het feest later dit jaar in kan halen. Maar heel overtuigd klinkt bestuurslid Debby van Zon niet, als ze daarover spreekt. ,, We gaan proberen te kijken of we later iets kunnen doen, maar weten niet op welke termijn dat is. En het wordt vreselijk moeilijk om zo’n groot festival op een ander moment te kunnen organiseren dus die kans is niet heel groot. Het is wat het is.” Op de website van het festival is de boodschap kort maar krachtig: Jazz in Duketown gaat in 2020 niet door.