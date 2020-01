Brabantse festivals grijpen in: rokers worden harder aangepakt

DEN BOSCH - Een groep Brabantse festivals gaat strenger controleren of in hun tenten gerookt wordt. In een uiterst geval kunnen rokers zelfs worden weggestuurd.

Roken is verboden in tenten, indoor locaties en overkappingen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert daarop. Bij overtredingen krijgt niet de roker een boete, maar de organisatie van het festival. Voor organisatoren is dat al een tijdje een worsteling. De boetes, die op kunnen lopen tot 13.500 euro per tent, hakken er enorm in.

Brabantse festivals verenigd in de stichting Front of House komen daarom met een campagne om bezoekers te waarschuwen. Ook kondigen zij aan zélf strenger te worden voor rokers. Wie na een eerdere waarschuwing moedwillig opnieuw een peuk opsteekt kan in de toekomst zelfs worden weggestuurd. In totaal trekken de leden van Front of House met hun festivals ruim 500.000 bezoekers per jaar. Tot hun evenementen horen bijvoorbeeld Intents, Lakedance, 7th Sunday Festival, Wish Outdoor, Ploegendienst, Hockeyloverz, Paperclip, Karma Outdoor, Shockerz en Breakout Run.

Quote Wie in de kroeg een sigaret opsteekt, weet dat hij daarop aangespro­ken wordt of er uitgezet kan worden. Dat bewustzijn is er bij festivalbe­zoe­kers nog niet Tijn Kapteijns, Kairos Events

,,Wie in de kroeg een sigaret opsteekt, weet dat hij daarop aangesproken wordt of er uitgezet kan worden. Dat bewustzijn is er bij festivalbezoekers nog niet", zegt Tijn Kapteijns van Kairos Events (dat onder meer Ploegendienst organiseert). Ondertussen controleert de NVWA de tenten op festivals wel. ,,Ze kopen een kaartje, kijken waar en door wie gerookt is en vervolgens krijg je een boete.” Naarmate er al eerder overtredingen van het rookverbod zijn geconstateerd loopt de boete op. ,,Tot 13.500 euro per overkapping. Als je vijf tot tien overkappingen hebt staan, kan dat flink oplopen. Daar valt niet tegenaan te organiseren.” Kapteijns denkt dat 70 procent van de leden van festivalkoepel Front of House al eens een boete heeft gehad.

Strenger gehandhaafd