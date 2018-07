Brabantse flamingo blijft buitenbeentje

Dat antwoordt het provinciebestuur op vragen uit van de CDA- en CU/SGP-fracties in Provinciale Staten. Ze hadden gezien dat enkele flamingo’s de kop opstaken in de Biesbosch en vroegen zich af of de vogels misschien bij het natuurbeleid konden worden betrokken. Ze zouden bijvoorbeeld onderdeel kunnen worden van de Brabantse Big Five, die nu al bestaat uit het edelhert, de lynx, de otter, het everzwijn en de wisent.

Vergeet het maar, laat het provinciebestuur weten. De flamingo is een exoot, die zich door toedoen van de mens in Nederland heeft gevestigd. ,,We hebben geen probleem met hun aanwezigheid, omdat het om een kleine groep gaat en omdat ze geen bedreiging vormen voor de natuur’’, zegt het provinciebestuur. ,,Maar ons natuurbeleid is gericht op soorten die van nature in Brabant voorkomen. En dus niet op flamingo’s.’’