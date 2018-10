Brabantse gemeenten voelen weinig voor vuurwerkverbod: 'Schept onduidelijkheid'

EnquêteEen lokaal vuurwerkverbod? Niet als het aan een aantal grote gemeenten in Brabant ligt. 'Overlast is er vooral op de dagen dát er al een verbod is'.

In de straten van Den Bosch, Waalwijk, Tilburg, Uden en Meierijstad wordt er dit jaar om middernacht gewoon geknald. De vraag vanuit steden als Amsterdam en Utrecht voor een vuurwerkverbod vindt in Brabant weinig gehoor. De overlast is er volgens hen niet groot genoeg voor en daarbij is 31 december sowieso niet de dag met de meeste problemen. Geluidsoverlast en vernielingen vinden vooral op andere dagen plaats. Een vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw gaat daar geen einde aan maken, menen ze.

Landelijk verbod een stap te ver

Vuurwerk zou te veel overlast en schade veroorzaken, te veel slachtoffers maken en de vuurwerktraditie wordt in verband gebracht met geweld tegen politie en hulpverleners. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid kwam vorig jaar met het advies om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden en vooral de grote steden (Den Haag, Utrecht en Amsterdam) vragen om een verandering van de vuurwerktraditie. Maar een landelijk verbod is een stap te ver. De meerderheid van het kabinet lijkt nu voor een plan te gaan waarbij gemeenten zelf die knoop mogen doorhakken. Ze gaat nu met die gemeenten dat 'lokale maatwerk' onderzoeken. Toch lijkt dat in Brabant niet nodig. Den Bosch, Uden, Tilburg en Meierijstad en Waalwijk zeggen er nu al niets voor te voelen.

Want wat hebben die paar uur nou voor zin? Op de dagen dat het al verboden is ervaren zij namelijk de meeste overlast. Van de 212 meldingen van vuurwerkoverlast in Tilburg vorig jaar, klaagden maar 24 mensen tijdens Oud en Nieuw. ,,Het aantal meldingen op de dagen dat vuurwerk verkocht en afgestoken mág worden, is een klein aandeel en is al afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor", aldus de gemeente Tilburg. Volgens Den Bosch schept zo'n verbod vooral onduidelijkheid en ook Uden pleit niet voor lokale invulling. ,,Dan gaan straks bewoners van de ene gemeente naar een buurgemeente zonder vuurwerkverbod."



(Vrijwillige) vuurwerkvrije zones

Niet genoeg overlast voor een algeheel verbod, maar gemeenten nemen wel extra maatregelen. Er zijn extra controle's. Brievenbussen, prullenbakken en containers worden afgesloten. En personen die zich eerder misdroegen worden bijvoorbeeld in Den Bosch extra in de gaten gehouden. Daarnaast kunnen er (vrijwillige) vuurwerkvrije zones worden ingesteld. In Tilburg kunnen inwoners daar zelf om vragen. De gemeente faciliteert dan met borden en toezicht. Hoe meer inwoners kiezen voor stilte, hoe groter de kans tot een verbod.