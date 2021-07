Brabantse grond is schaars, maar van wie is het buitengebied eigenlijk?

Ook van buiten het dorp is Liempde in trek, maar er zijn nu steeds maar 1 of 2 huizen te koop

22 juli LIEMPDE - Zes jaar geleden toen Bert Antonissen zijn huis te koop zette in zijn geliefde Liempde, was hij blij dat zich uiteindelijk een koper meldde. ,,Er stonden toen wel 85 huizen in de verkoop in ons dorp. Moet je nu eens kijken: steeds maar één of twee en die zijn binnen een week weg.”