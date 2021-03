Brabantse huisartsen hebben vaccins over; ook kwetsbare jeugd nu al aan de beurt

Wat weet jij na een jaar over corona? Speel de quiz!

27 februari Corona, corona, corona. We raken er maar niet over uitgepraat. In de afgelopen maanden was het virus dagelijks het onderwerp van gesprek. In het journaal, in krantenkoppen, zelfs aan de eettafel. Hoeveel heb jij onthouden van alle nieuwsonderwerpen die sinds jaar en dag de wereld domineren? Ondervind het met deze quiz.