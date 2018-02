Brabantse hypotheekadviseur leende voor dik miljoen bij klanten: 'Maar het zijn vrienden'

Straatsteen door ruit van Brabants medium Robbert van den Broeke: 'Ik had wel dood kunnen zijn'

8:10 BOSCHENHOOFD - Hij had wel dood kunnen zijn, zegt Robbert van den Broeke uit Bosschenhoofd. ,,Stel dat ik op de bank had gezeten?" Dood is hij niet. Maar geschrokken wel. Ergens tussen woensdag 21.45 uur en donderdagochtend 01.00 uur is een straatsteen door de ruit van zijn bovenwoning gegooid. ,,Het zoveelste incident."