Brabantse ic's krijgen steeds meer lucht, opnieuw minder opnames coronapatiënten

Dit is hoe het er in de boardroom van Shoeby aan toegaat tijdens de coronacri­sis

9:54 ROSMALEN - Nu talloze bedrijven snoeihard door de coronacrisis gegeseld worden, komt in boardrooms koortsachtig de rekenmachine op tafel. Hoe houden we het hoofd boven water? Dit is het verhaal vanuit zo’n directiekamer. Dit is het verhaal van de familie van Deursen, van winkelketen Shoeby. ,,Als je de klappen niet samen opvangt, red je het niet.”