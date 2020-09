Brabantse inmenging in Amerikaanse verkiezingen? Provincie weerspreekt beschuldiging

DEN BOSCH - Donald Trump hoeft niet te vrezen voor Brabantse inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat antwoordt de provincie op kritische vragen van de PVV in Noord-Brabant.

De PVV vindt dat de provincie haar boekje te buiten gaat door geld en ambtelijke ondersteuning te geven aan een kunstproject tegen de herverkiezing van Trump. Maar, zo reageert de provincie, Brabant gaat niet over de inhoud van het project dus van inmenging is geen sprake.

,,De steun is heel erg fout”, houdt Alexander van Hattem toch vol. De PVV-voorman in Brabant is niet tevreden met de antwoorden van het provinciebestuur en beraadt zich op het vervolg. ,,Ik denk dat ik in een brief naar de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra schrijf dat de Nederlandse overheid zich lijkt te mengen in de verkiezingen.”

Protest

Kunstproject Trumped by Music komt uit de koker van Bossche filmmakers Frank van Osch en David Grover. Zij bieden muzikanten een podium om met protestliedjes een einde te maken aan het presidentschap van Trump. Dat doen ze in zes korte documentaires die in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen verschijnen op de website van Trumped by Music. Daar zijn nu al meerdere protestliederen te horen.

De filmmakers kregen voor 150 euro aan advies van Kunstloc Brabant, een organisatie die werkt in opdracht van de provincie. Het geld dat de twee voor hun project nodig hebben, haalden ze afgelopen weken op met een crowdfundingsactie. Initiatiefnemers Van Osch en Grover harkten zelf ruim 6300 euro bij elkaar, Kunstloc Brabant vulde dat bedrag met 2700 euro aan. Daarmee werd het streefbedrag van 9000 euro ruim gehaald en kunnen de filmmakers nu ‘volle kracht vooruit’.

The Boss

,,We kijken vooral naar Amerikaanse artiesten die in Nederland wonen, dat is makkelijker filmopnames maken nu we niet naar Amerika kunnen vliegen”, zegt Van Osch. De Bosschenaar droomt groter: ,,We zijn ook nog op jacht naar Bruce Springsteen.” The Boss schreef al eens een protestlied tegen Trump.

De PVV is kritisch op de provinciale steun. ,,Wat die kunstenaars doen moeten ze zelf weten, maar het is absurd als hier belastinggeld naartoe gaat. Dit is geen kunst, dit is politiek”, zei PVV-voorman Van Hattem eerder. Hij blijft daarbij, ook nu de provincie beschuldigingen weerspreekt door te zeggen dat ze zich helemaal niet in de verkiezingen mengt.

Te makkelijk

Doordat de provincie niet over de inhoud van het project gaat, is van Brabantse beïnvloeding geen sprake, zo valt te lezen in de antwoorden. De provincie noemt het ‘een groot goed’ dat iedereen in Nederland zich vrijuit kan uitspreken, ‘ook culturele makers’. Van Hattem vindt die reactie te makkelijk. ,,Het initiatief is wel degelijk inhoudelijk beoordeeld. Dit is politieke inmenging waar de provincie zich verre van moet houden. De kous is nog niet af.”

Volledig scherm Alexander van Hattem op archiefbeeld. © Jan Zandee