Brabantse Jeton (25) loopt in één ruk 113 kilometer voor Radio 538 en voedselbank

6 december Een man uit Oosterhout is eind november in Tilburg door meerdere mannen mishandeld, bestolen en van zijn vrijheid beroofd na een 'date’ afgesproken via een app. PSV heeft in Heerenveen traditiegetrouw punten ingeleverd en speelt 2-2 gelijk. En een camperbouwer ontsnapte ternauwernood aan een vuurzee in Drunen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.