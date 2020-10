Brabantse kijk-, lees- en luistertips voor de donkere dagen

Het is grijs, grauw en nat buiten. En hoewel we niet in een totale lockdown zitten, zijn spontane feestjes en etentjes er ook niet bij. Dus moeten we onszelf maar vermaken. Daarom hebben we voor deze donkere dagen een lijstje met kijk-, lees- en luistertips. Sommige iets recenter dan de ander, maar wel allemaal met een Brabantse link.

Series

Undercover

Moeten we hier nog iets over zeggen? De Nederlands-Vlaamse hitserie Undercover is bezig aan zijn tweede seizoen en dat kan niemand ontgaan zijn. Er ging een sublieme marketingcampagne aan vooraf, inclusief briefjes in een bekende supermarkt en een mega spandoek op Strijp-S. Elke zondagavond om 21:45 uur verschijnt er een nieuwe aflevering op Netflix. En voor wie dat niet heeft: een uur eerder, om 20.35 uur om precies te zijn, zendt televisiezender Eén het uit in België en dat is ook hier te ontvangen.

Elke zondagavond 21.45 uur een nieuwe aflevering op Netflix.

Smeris

Smeris is een Nederlandse misdaadserie van BNN, waarin een onmogelijk duo rechercheurs een, mede door henzelf veroorzaakte, bendeoorlog moet stoppen, die zich afspeelt in Tilburg. Het tweede seizoen speelde zich vervolgens voornamelijk af in Amsterdam, en vanaf seizoen 3 keerde de serie terug naar Tilburg. Het finaleseizoen van Smeris werd begin dit jaar uitgezonden. Het politiebureau in Tilburg werd toen ingeruild voor het tropische Bonaire.

Terug te kijken op NPO Start.

Bureau040

We blijven even in de categorie misdaad, want na het succes van Bureau Burgwallen kon een vervolg niet uitblijven. Het decor is ditmaal Eindhoven. Ewout Genemans heeft een half jaar meegelopen met de politie in de Lichtstad. Van spectaculaire achtervolgingen, aanhoudingen en invallen tot emotionele en bijzondere gesprekken met de agenten.

Terug -en vooruit te kijken op Videoland.

Films

Groeten van Gerri

Dat Frank Lammers niet stil kan zitten, blijkt wel uit de sneltreinvaart van hoe deze film tot stand is gekomen. Midden in de ‘intelligente lockdown’ bedacht, regisseerde en speelde hij de hoofdrol in Groeten van Gerri. Terwijl heel Nederland thuis zit vanwege het coronavirus, gaat scheikundeleraar Gerri van Vlokhoven (45) viraal. Tijdens een virtuele les aan z’n middelbare schoolleerlingen geeft hij een bevlogen demonstratie, maar hij is even vergeten dat hij geen broek aan heeft getrokken die ochtend. De telefoon staat roodgloeiend. Nog nooit was Gerri zo beschaamd, maar ook nog nooit zo populair. Wat nu?

Te zien op Netflix.

Hemelrijken

Wanneer Kelly uit de gevangenis wordt vrijgelaten en terugkeert naar haar geboortewijk Hemelrijken in Oud-Woensel, probeert ze een nieuwe start te maken. Dan krijgt ze opnieuw te maken met Michel, een duister figuur uit haar verleden die geld van haar eist. Kelly ziet geen andere mogelijkheid dan terug te vallen in het criminele circuit. Deze film speelt zich voornamelijk af in Woensel-West. Het is alleen jammer dat er geen snars klopt van het dialect, aldus onze cultuurrecensent.

Te zien op NPO Start.

Redbad

Deze film had grootse ambities, kostte 8 miljoen euro en werd grotendeels gedraaid in het Prehistorsch dorp. Helaas was het met maar 40.000 bezoekers een grote flop. ‘Redbad’ vertelt het verhaal van de adellijke Friese strijder Redbad die na de inval van de Franken in Noord-Nederland bij de Vikingen belandt. Van daaruit plant hij zijn terugkeer: om de dood van zijn vader te wreken en het oprukkende christendom het hoofd te bieden. Voor wie toch nieuwsgierig is, hij is via Pathé Thuis terug te kijken.

Te zien op Pathé Thuis.

Boeken

Quarantaine - Wim Daniëls

Een man en een vrouw zijn in maart 2020 onafhankelijk van elkaar afgereisd naar een afgelegen bungalowpark in de Dordogne om een belangrijk doel te verwezenlijken. Daar krijgen ze al snel te maken met het om zich heen grijpende coronavirus. Ze zoeken troost bij elkaar, ze zoeken een uitweg, maar de problemen lijken zich alleen maar op te stapelen. Toch is er ook houvast, ze herkennen iets in elkaar en er zijn gesprekken die tot verrassende inzichten leiden. In Quarantaine vertelt Wim Daniëls het verhaal van mensen die getroffen worden door een virus. Een aangrijpend, maar ook hoopvol verhaal en bovenal een lofzang op de liefde.

Wim Daniëls omslag boek Quarantaine

De Terugkeer - Jeroen Thijssen

Van alles wat, zit er in de De terugkeer, het Brabants Boek Present dat Jeroen Thijssen dit jaar schreef. Het is een beetje familiedrama, een beetje literaire thriller maar het gaat ook over opgroeien. e ‘verloren zoon’ Simon keert vanuit Indonesië, waar hij al jaren woont, terug naar Nederland. Het is geen vrolijke terugkeer. Hij komt om zijn 84-jarige moeder te zien sterven die het na twee tia’s niet lang meer gaat maken. Even heeft hij gedacht niet te gaan, zoveel heeft hij niet met haar. ‘Nooit vroeg ze hoe het met me ging’. Maar als zijn zus belt en zegt dat er ‘veel te bespreken is’ gaat hij toch.

Thijssen

Familieopstelling - Kluun



Kluun - Familieopstelling

In zijn nieuwe boek keert Raymond van de Klundert, alias Kluun, terug naar het Tilburg en Breda van zijn jeugd. En naar zijn familie. De aanleiding: zijn Tilburgse moeder die aan alzheimer lijdt. Stijn van Diepen is terug. Het wat aangezette alter ego van schrijver Kluun (Raymond van de Klundert, Tilburg 1964), dat in Komt een vrouw bij de dokter er lustig op los feest terwijl zijn vrouw kanker heeft. Met 1,2 miljoen exemplaren het best verkochte Nederlandse debuut ooit. Twintig jaar later, op zijn 55ste, maakt Kluun er qua drugs en vrouwen nog steeds een zootje van, zo blijkt uit zijn nieuwe boek Familieopstelling. Zijn zieke Tilburgse moeder brengt hem echter tot inkeer, en steeds vaker naar verzorgingshuis Padua waar ze vijf jaar woont.

Podcasts

Fufu en Dadels

Fufu en Dadels is naar eigen zeggen dé podcast waar vrouwen van kleur het 100 met elkaar houden. Gepresenteerd door drie millennialvrouwen van kleur: Hajar, Suheyla en Munganyende uit Eindhoven. De podcast schuwt geen kritische vragen over intercultureel zusterschap en hoe het is om op te groeien als vrouw van kleur buiten de randstad. Schuif aan bij Fufu en Dadels voor een safe space, veel Brabantse gezelligheid en een kritische noot.

De brand in het landhuis (NPO1, Vught)

Inmiddels een klassieker onder de podcasts: de brand in het landhuis. Op 7 december 2003 komt grootgrondbezitter Ewald Marggraff bij een brand in zijn landhuis in Vught om het leven. De excentrieke Brabander bezat zo’n 700 hectare land, een kunstcollectie van ruim 500 schilderijen en een vermogen van 160 miljoen in verschillende belastingparadijzen. Na zijn dood is er geen spoor meer te vinden van de schilderijen of het geld. Waar is zijn geld gebleven? Wat is er gebeurd met zijn schilderijencollectie? En waarom is er op deze vragen nooit antwoord gekomen? Als eind 2018, vijftien jaar na de brand, nog steeds nieuwe verhalen opduiken, besluit podcastmaker en acteur Simon Heijmans een zoektocht te ondernemen. Wat is feit en wat is fictie?

De wereld van Jan de Man

Geen Brabantse luistertips zonder een beetje criminaliteit. Deze podcast gaat over de Brabantse ex-crimineel Jan de Man. Als jongen droomde hij ervan om een ‘Navy Seal’ te worden, een held. Maar Jan de Man werd uiteindelijk crimineel. Jan de Man is een pseudoniem, want dit is geen fictie. Deze podcast gaat over de stressvolle wereld achter de drugscriminaliteit en waarom Jan niet zomaar kan vertellen waarom hij eruit is gestapt. Een waargebeurd verhaal van radiomaker Romanee Rodriguez voor Het Zuidelijk Toneel.

