Brabantse Lego-fanaat te zien in LEGO Masters: ‘Je mag met vijf miljoen steentjes bouwen, geweldig!’

Met Pasen zal er wel geen plekje meer over zijn. Ook zonder de Duitsers en mét avondklok.

13:33 VLISSINGEN - Het kampeerseizoen is begonnen. Hoe staat het met de bezetting, nu de Duitsers wegblijven? En moet je vanaf 10 uur ’s avonds in de tent of caravan blijven, nu er een avondklok is?