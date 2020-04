Brabantse lintjesregen: Drukke ochtend voor burgemeester Tilburg, geen lintjes in Schijndel

DEN BOSCH - Meer dan 3000 mensen hebben vrijdag gehoord dat zij een koninklijke onderscheiding krijgen. Bij de lintjesregen, op de laatste werkdag voor Koningsdag, werden 3060 mensen geëerd. Door de coronamaatregelen kregen ze het lintje niet opgespeld, ze werden alleen op de hoogte gebracht. De uitreiking gebeurt later, wanneer de coronacrisis achter de rug is. Vorig jaar kregen 2881 mensen een lintje.

Van de 3060 lintjes werden er maar liefst 514 toegekend in Brabant. Alleen in Zuid- Holland (570) was er sprake van een grotere lintjesregen.

Er mag dan sprake zijn van een toename van het aantal lintjes, daar merken ze in Schijndel helemaal niks van. ,,Hoeveel zeg je?! Nul onderscheidingen in Schijndel?! Dat is uniek, dat is volgens mij nog nooit gebeurd", stelt voorzitter Hans Fassbender van het Oranjecomité Schijndel. Verder werden in de gemeente Meierijstad 23 lintjes toegekend.

In Tilburg had burgemeester Theo Weterings een drukke ochtend. In verband met de coronamaatregelen werden de lintjes vandaag niet fysiek uitgereikt, maar werden de ontvangers door de burgemeester van hun gemeente gebeld. Voor Weterings betekende dat hij vrijdagochtend 31 mensen mocht opbellen met het goede nieuws. Tussen de gelukkigen zat ook één Ridder in de orde van Oranje Nassau. Dat was ook het geval in Heusden.

Al het nieuws in verband met de lintjesregen van vandaag is te lezen in ons dossier: Lintjesregen 2020. Zoek in de tool hieronder op hoeveel mensen in jouw gemeente een lintje hebben gekregen. Tekst loopt door onder de zoekmachine.

Geen lintjes vanwege rol in de coronacrisis

Verreweg de meeste mensen kregen een lintje van koning Willem-Alexander omdat ze zich al jaren als vrijwilliger inzetten in hun dorp of stad. Daarnaast waren er onderscheidingen voor mensen met bijzondere prestaties in politiek, sport, cultuur, het leger of het bedrijfsleven. De coronacrisis speelt geen rol bij de toekenning van de onderscheidingen van dit jaar. De beslissing of iemand een lintje krijgt, wordt al ruim van tevoren genomen.

Michael van Walt van Praag, hoogleraar internationaal publiekrecht, kreeg een zeldzame onderscheiding. Hij mag zich voortaan Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Die rang staat boven officier, ridder en lid. Van Walt van Praag is de juridisch adviseur van de dalai lama, de geestelijk leider van het Tibetaanse boeddhisme. Daarnaast was hij de oprichter en de eerste secretaris-generaal van de UNPO, een internationale organisatie voor minderheden.

De oudste gedecoreerde is de 95-jarige Toos Wierema-Ballings uit Eindhoven, die kosterwerk doet voor een parochie en een woonzorgcentrum. De jongste gedecoreerde van dit jaar is de 34-jarige zanger en presentator Jan Smit.

Een op de drie gedecoreerden is vrouw: 1071 vrouwen en 1989 mannen. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

265 voordrachten afgewezen