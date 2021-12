Brabantse medicijnkluis tegen miljoenenverspilling gaat de grens over

Nieuwsover­zicht | Alerte getuige mishandeld door inbrekers - Kerstkaar­ten in ‘honderden stukjes’ door vuurwerk

De politie heeft een 23-jarige man aangehouden voor de schietpartij in Eindhoven donderdag. De man, afkomstig uit Eindhoven, wordt beschouwd als hoofdverdachte. In Kerkdriel lagen kerstkaarten in ‘honderden stukjes’ over de stoep verspreid nadat een brievenbus was opgeblazen. En Tilburg is een man (46) bedreigd en mishandeld door twee vermeende inbrekers. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

12 december