Brabantse noodkreet: ons stroomnet zit te vol en dat kost banen

10 juni Het was kort maar krachtig: de zonsverduistering die donderdag tussen 11.19 en 13.31 uur te zien was. Op verschillende plaatsen in Brabant werd rond het middaguur met veel belangstelling naar de lucht gekeken. Duizenden scholieren waren ondertussen druk met andere dingen. Examenkandidaten kregen vandaag te horen of ze geslaagd waren. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.