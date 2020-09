Brabantse ondernemers luiden de noodklok: ‘Tekort aan testen kost ons geld’

In de coronateststraten van de GGD is het razend druk, zo is al langer duidelijk . Het kan daardoor lang duren voor je terecht kunt, voor een afspraak. Daarna moet je nog wachten op de uitslag. ,,Tussen aanmelding voor test en uitslag kan zomaar een werkweek zitten", weert Eric van Schagen van VNO-NCW Brabant Zeeland. Hij luidt samen met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) de noodklok.

Door het lange wachten zitten werknemers die normaal gesproken gewoon zouden doorwerken nu nodeloos lang thuis. ,,De kosten van thuisblijven en het vinden van vervanging komen volledig voor rekening van de werkgever, terwijl van ziekte meestal niet eens sprake is", aldus Van Schagen. Lang niet in alle beroepen is het mogelijk om in afwachting van de testuitslag thuis te werken, beklemtoont hij. In een gezamenlijk statement schrijven de zuidelijke werkgeversclubs: ,,Zo kan een enkel bedrijf al te maken hebben met tientallen chauffeurs of schoonmakers waar vervanging voor moet worden gezocht. En waarvoor dus forse extra kosten worden gemaakt.”