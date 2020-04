Brabantse ondernemers tijdens de coronacrisis: Rob van Helvoort laat mensen nu vooral virtueel reizen

Dit gaan we met z'n allen metéén doen na de coronacri­sis

19:30 Wat ga jij als eerste doen als de coronamaatregelen worden versoepeld? Dat vroegen we jullie op onze website en Facebook. Het aantal reacties was overweldigend. Schijnbaar kunnen we met z'n allen niet wachten tot alles weer bij het oude is en dromen we stiekem al een beetje over alle kleine, fijne dingen die straks wél weer mogen.