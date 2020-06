Brabantse organisaties waarschuwen door droogte: ‘Elke druppel telt nu, hou op met water verspillen’

Brabants nieuws van donderdag | Bredase advocaat en Peter R. steunen kroongetui­ge - Nepver­pleeg­kun­di­ge behandelde patiënten in Den Bosch

4 juni Hij behandelde patiënten, zag tientallen dossiers in en had in een opslagbox medicijnen en uniformen liggen. Maar de 24-jarige man die het JBZ tijdens de coronapiek hielp, bleek helemaal geen verpleegkundige. Het Bossche ziekenhuis ontsloeg hem en deed aangifte, zo bleek vandaag. Verder was het de dag waarop de Bredase advocaat Peter Schouten zich met Peter R. de Vries opwierp als vertegenwoordiger van kroongetuige Nabil B.