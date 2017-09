Brabantse paardenloods afgebrand, dieren in veiligheid gebracht

Vrouw valt over prei in Albert Heijn en scheurt pezen en kniebanden: 'Ik wil ze aansprakelijk stellen'

22 september BREDA - De 23-jarige Rachel Koppe is radeloos. Na een glijpartij in de Albert Heijn is haar knie aan gort. Maar de supermarkt geeft qua geleden schade niet thuis, zegt zij. Haar roep om getuigen om zich bij haar te melden is inmiddels meer dan 250 keer gedeeld. 'Ik sta alleen tegenover een keten.'