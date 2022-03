Brabantse partijen willen half miljoen euro voor jonge vluchtelingen

Eva en Wouter bouwen zelf hun eigen houten droomhuis

Houtskeletbouw is hot. Eva Broekhuijse en Wouter Schilpzand uit Valkenswaard kochten een soort Ikea-zelfbouwpakket uit Letland. Houtbouw is in Nederland nog steeds een zeldzaamheid. Naar schatting is hooguit 3 procent van de nieuwe woningen volledig van hout. Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat dit aandeel toeneemt. Inmiddels richten grote bouwbedrijven hun pijlen op houtskeletbouw.

6 maart