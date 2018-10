Brabantse plasticproducenten niet blij met verbod: ‘Pak de vervuilers aan!’

Hoe Mades Powerweek­end spectacu­lair decor van tv-programma Hunted werd: ‘Slechts twee mensen wisten ervan’

22 oktober MADE - Het begon met een mysterieus mailtje: ‘We zoeken voor een tv-programma naar een visuele locatie in Brabant, op ongeveer een uur rijden van Amsterdam'. Of het Powerweekend in Made daaraan wilde meewerken. De bijzondere omschrijving deed aanvankelijk de wenkbrauwen van de organisatoren fronzen, maar het resulteerde ruim een maand later in een bijzondere hoofdrol in tv-programma Hunted.