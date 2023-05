Brabantse politie heeft steeds vaker bonje met burgers en houdt zich dan niet altijd in: ‘Soms pakt het niet goed uit’

Reuring bij horecapunt op Stations­plein in Best na jarenlange leegstand

BEST – Er lijkt eindelijk wat beweging te zitten in het al jaren leegstaande horecapunt op het Stationsplein in Best, voorheen café ’t Knooppunt. Met hekwerken wordt een stuk van het plein voor de halfronde entreedeuren omheind, een fundering is gestort.