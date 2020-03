Brabantse politie wijst jongeren op gezond verstand als ze corona niet serieus nemen

,,In eerste instantie doen we een beroep op de ouders en verzorgers van kinderen om de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand), bij deze groep onder de aandacht te brengen. Ook verwachten we dat burgers onderling elkaar aanspreken op samenscholing. Dit zien we gelukkig ook al gebeuren. We kunnen als politie mensen aanspreken als het nodig is en doen dan een beroep op hun gezond verstand. Dat werkt meestal goed. Dat doen ook BOA’s van de gemeente", stelt een woordvoerster van de politie West-Brabant. ,,Er is geen sprake van een samenscholingsverbod dus het bij elkaar staan in roepen is niet strafbaar. Natuurlijk treden we bij strafbare feiten op zoals we dat altijd doen.”