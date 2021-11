Brabantse politie worstelt met agressie en tekorten: ‘Het zijn pittige tijden’

Leer meer over tentoon­stel­lin­gen Design Musem en Het Noordbra­bants Museum tijdens gratis Museum­avond

DEN BOSCH - Kies zelf maar: lichtpuntjes in de duisternis of totale obscuriteit? Design Museum in Den Bosch laat het zaterdagavond 13 november aan de bezoeker voor welk thema hij kiest bij de instaprondleidingen van 30 minuten. Samen met buurman Het Noordbrabants Museum is het museum die avond gratis te bezoeken.

