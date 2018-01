Brabantse regio ligt wakker van slapende trucker

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - De overlast van overnachtende vrachtwagenchauffeurs op plekken waar dat niet is toegestaan neemt toe. Diverse gemeenten in de regio kampen met het probleem. Regels worden aangescherpt, maar de langverwachte grote regionale parkeerplaats met goede voorzieningen is er nog altijd niet.

,,De overheid moet goede parkeerplaatsen creëren", stelt voorzitter Reggy Heijens van de Industriële Kring Etten-Leur (IKE). ,,Op bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur overnachten steeds vaker chauffeurs. We zien het onder andere op de Handelsweg." Probleem is volgens Heijens de wettelijke rij- en rusttijden. ,,Het is internationale wetgeving. Chauffeurs moeten voldoende rust nemen. Meer dan veertig uur als ik me niet vergis. Officieel moet dat buiten de vrachtwagen. Chauffeurs die niet naar huis kunnen, moeten naar een hotel. Dat gebeurt niet. In België wordt daar heel streng op gecontroleerd. Nederland gedoogt de situatie. Daarom zijn hier steeds meer overnachtende chauffeurs te vinden."

Hazeldonk

Het probleem is in Etten-Leur nog niet heel groot. ,,Maar het komt eraan, daar kun je op wachten. Bij Hazeldonk worden de controles al strenger. Dan rijden de chauffeurs door. De overheid moet zorgen voor goede betaalbare parkeervoorzieningen." De gemeente Etten-Leur erkent het probleem. ,,We hebben een aantal klachten gekregen over afval en gebrek aan sanitair", zegt een woordvoerder. ,,Binnenkort wordt overlegd hoe we de overlast kunnen inperken."

Parkeerterrein

Etten-leur heeft bij de rotonde Vosdonk/Vossendaal een omheind parkeerterrein voor chauffeurs die wonen in Etten-Leur. Daarvoor is een open terrein voor tijdelijk parkeren. Overnachten is niet toegestaan. ,,Het voorterrein wordt opnieuw ingericht zodat daar 23 vrachtwagens kunnen parkeren in plaats van elf."

Ook in de gemeente Moerdijk speelt het probleem al langer. Op industrieterrein Moerdijk is aan de Plaza een tijdelijke voorziening waar truckers kunnen overnachten, maar die is veel te klein.

Incidenten

VVD-fractievoorzitter Danny Dingemans vraagt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders hoe het is gesteld met handhaving. ,,De toename van het aantal overnachtende chauffeurs gaat helaas gepaard met diverse incidenten. Zo zien we dat er vrachtwagens op vluchtstroken staan geparkeerd, dat de omstandigheden voor chauffeurs te wensen over laten en er ook ondermijnende criminaliteit wordt geconstateerd.''

Oplossing

Ook wil hij weten of er is voorzien in een grotere parkeercapaciteit. De Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers verklaarde eerder al dat wordt gezocht naar een regionale oplossing. Gemeenten in de regio zoeken samen naar de mogelijk om een goede parkeervoorziening op te tuigen. De Bergse wethouder Ad Coppens trekt de kar. ,,Er moet in de loop van dit jaar duidelijkheid ontstaan. Het is hard nodig dat er na zes jaar praten een oplossing komt.''

Regels