Brabantse rokers doen mee aan programma We Stoppen: 'Het voelt alsof ik niet sterk genoeg ben'

EINDHOVEN/DEURNE - Oktober nadert, traditioneel de maand waarin veel mensen proberen te stoppen met roken. In het kader van 'Stoptober' start op 1 oktober een speciaal project waarbij vijftig verstokte paffers zich vijf dagen lang met elkaar op laten sluiten in een kazerne in een poging van hun verslaving af te komen.

Televisiecamera's van AVROTROS zullen opnamen maken voor het programma 'We Stoppen', dat eind oktober wordt uitgezonden. De afgelopen tijd zijn de vijftig deelnemers geselecteerd na een oproep onder meer in deze krant. Uit de in totaal duizenden reacties zijn ook Janneke Dielissen uit Deurne en Helen Grady uit Eindhoven uitgekozen om mee te doen met 'We stoppen'.

Helen Grady (34) uit Eindhoven was vijftien jaar toen ze haar eerste sigaret opstak. ,,Ik weet het nog precies. Ik was met vriendinnen op de manege. Daar, achter een grote zandberg, staken we onze eerste peuk op. Onze ouders liepen daar ook vaak rond, dus we moesten stiekem doen.’’

Nu rookt Grady 19 jaar. Meermaals probeerde ze af te stappen van haar slechte gewoonte. Ze heeft van alles geprobeerd: nicotinepleisters, nicotinekauwgom, ze is zelfs naar een hypnotiseur geweest. Uiteindelijk heeft niks geholpen.

Dat haar stoppogingen telkens strandden frustreert Grady, omdat ze overleden vader beloofde te stoppen met roken. Voor haarzelf maar ook voor haar dochter Madison.

,,Mijn vader is overleden aan longkanker. Toen hij ziek was, zei hij dat ik écht moest stoppen. Het irriteert me dat ik na vier jaar nog steeds niet ben gestopt. Ik ben vooral boos op mezelf: het voelt alsof ik niet sterk genoeg ben.’’

Tot drie keer toe was het Grady bijna gelukt. ,,Dan houd ik het een half jaar vol, maar dan denk ik: ach wat maakt één peukje uit. Daarna gaat het helemaal mis, dan trek ik ook weer die nicotinepleister van mijn arm af.’’

Moeilijke momenten zijn voor haar uitgaansavonden. ,,Als ik met vriendinnen ben, komt er al snel een wijntje op tafel. Daar hoort voor mij een sigaret bij, dat vind ik gezellig. Eerlijk gezegd smaakt drank me ook niet zonder een sigaret.’’

Helen Grady uit Eindhoven.

Ook thuis heeft ze moeite om van de sigaret af te blijven. ,,Voor mij is een peukje roken, een moment voor mezelf. Dan neem ik even pauze van alles om me heen. Roken is echt een onderdeel van mijn leven. Zelfs als het regent, ga ik naar buiten. Ik rook mijn sigaretje wel onder een paraplu.’’

Over haar deelname aan We Stoppen had ze aanvankelijk twijfels. ,,Ik kom niet zo graag in beeld, maar ik zie dit wel als een grote kans om definitief te stoppen. We zitten met 50 man in een kazerne, en iedereen zit in hetzelfde schuitje. Ik hoop dat wel elkaar kunnen steunen. De momenten na het eten zullen het moeilijkst voor mij zijn.’’

Janneke Dielissen (36) uit Deurne

Janneke Dielissen rookt al vanaf haar elfde. ,,Je kent het wel, uitproberen, ouders die roken." Al 23 jaar zit ze aan de sigaret. Na drie tevergeefse stoppogingen, moet het roer nu om. Voor het programma 'We Stoppen' gaat Janneke Dielissen uit Deurne in vijf dagen proberen van haar verslaving af te komen.

,,Ik ben ooit twee jaar gestopt en heb van alles geprobeerd; pilletjes, nicotinepleisters, acupunctuur. Maar toch kwam die peuk weer terug. Vanaf dit voorjaar al roep ik dat ik in de herfst ga stoppen."

Vanaf 1 oktober probeert ze het voor de vierde keer. In het teken van 'Stoptober' laat ze zich, samen met 49 andere rokers, opsluiten in een kazerne. ,,Het is vrij kort, maar het is ook maar een begin."

Ondanks dat het haar niet eerder lukte, heeft ze er vertrouwen in dat dit dé manier is om van haar verslaving af te komen. ,,Ik heb wel eens vaker gezegd: sluit mij maar op, dan kan ik het misschien." Hoe de week er uit zal zien, is nog onduidelijk. ,,Waar ik het meest bang voor ben, is dat ik daar in die kazerne hartstikke depressief word. Ik heb ook geen idee van wat ik kan verwachten. Vijftig mensen met een kort lontje waarschijnlijk." Intensieve begeleiding van stopcoaches moet haar erdoorheen slepen. BN'ers, sporters en chef-koks zorgen er daarnaast voor dat er geen tijd is om aan een hijsje te denken.

De zogenaamde verleidingskamer vol sigaretten, ligt wel op de loer. Voor de Deurnese eerder een geruststelling dan een valkuil. ,,Dat helpt me vooral, denk ik. In de twee jaar zonder roken, droeg ik altijd een pakje bij me. Zo zijn ze er wel, maar hoef ik ze niet te pakken."

Eenmaal thuis worden de verslaafden niet aan hun lot over gelaten. Met behulp van de Stoptober-app zullen ze verder begeleid worden. De opsluiting van Dielissen is via livestream iedere dag te volgen. ,,Nu gaat het lukken, daar ben ik zeker van."

We Stoppen is een experiment van Stoptober en LNDMedia. Niet alleen de deelnemers moeten het roken afzweren, de organisatie hoopt dat meer rokers geïnspireerd worden en de sigaret voortaan links laten liggen.