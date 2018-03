Brabantse sauna's: 'Geen camera's waar mensen naakt zijn'

SON - Bezoekers van Sauna & Beauty Oase in het Gelderse Nederasselt kregen de afgelopen dagen de schrik van hun leven. In de sauna bleken camera's te hangen, waarmee beelden waren opgenomen die op een pornosite op internet werden vertoond.

Privacykwestie

,,Nee, wij hebben geen camera's hangen'', aldus een zeer besliste Wim van Santvoort, eigenaar van Thermae Son op de vraag of er camera's hangen in Thermae Son. ,,Wij bestaan al 35 jaar en we hebben ze nooit gehad. Alleen in de gangen waar mensen gekleed rondlopen, hangen camera's. En bij de balie, waar met geld wordt omgegaan.''

Van Santvoort vindt het een privacykwestie. ,,Mensen komen hier bijvoorbeeld met een soms veel jongere vriendin. Iedereen moet zelf weten wat ie doet.''

Het waarborgen van de privacy is lastiger geworden sinds de opkomst van de mobieltjes, vindt Van Santvoort: ,,Dat is een moeilijk verhaal. Op vier plaatsen hangen onze huisregels, ook bij de ingang van de sauna. Daarin staat dat mobieltjes niet toegestaan zijn. Maar we moeten steeds vaker tegen mensen zeggen dat ze hun mobieltje niet mee mogen nemen in de rustruimtes. Niet in de sauna hoor, daar heb ik nog nooit meegemaakt dat mensen hun mobieltje meenamen en dat we er iets van moesten zeggen.''

Camerabeleid aangepast

Bij wellnesscentra SpaSense (Geldrop) en SpaPuur (Tilburg), beide onderdeel van een keten met negen wellnesscentra, is drie jaar geleden het camerabeleid aangepast, meldt woordvoerder Roos Landeweerd. ,,Bij alle sauna's die wij overnemen veranderen wij het beleid direct. Waar mensen geen kleding dragen hangen geen camera's.'' In sommige wellnesscentra hangt in het restaurant wel een camera. ,,Maar daar mogen bezoekers alleen gekleed in badjas naar binnen.''

Ook het meenemen van mobiele telefoons is verboden, aldus Landeweerd. ,,De medewerkers van de sauna zien erop toe dat mensen die niet meenemen. Maar dat gebeurt ook nagenoeg niet. En als het toch een keer gebeurt, begrijpen mensen het ook wel als je hen erop aanspreekt.''

Niet nodig

,,Wij vinden het niet nodig om camera's op te hangen'', meldt Noortje Stam van Thermen Roosendaal desgevraagd. ,,Bij ons hangen ze nergens, zelfs niet buiten bij de ingang. Daar is een openbare parkeerplaats, daar mogen we geen camera's hangen van de gemeente.''

Wet bescherming persoonsgegevens

Het gebruik van cameratoezicht is aan strikte regels gebonden. Camera's in ruimtes waar mensen ontkleed (kunnen) zijn, zoals sauna's, kleedkamers, pashokjes en wc's, is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vestigde in januari 2016 nog eens de aandacht op deze regel in een brief die zij aan alle sauna's in Nederland stuurde nadat zij steeds meer klachten binnenkreeg over het gebruik van camera's in sauna's.