Brabantse scholieren onderzocht op verspreiding coronavirus onder jongeren

Bewoner gewond bij brand in zorgcen­trum Mariahof in Reusel

16:14 REUSEL - Er is zondagmiddag rond 15.30 uur brand uitgebroken bij zorgcentrum Mariahof in Reusel. Een bewoner raakte daarbij lichtgewond. Het pand is ontruimd. De brand is inmiddels onder controle.