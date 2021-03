Brabantse SP’ers boos omdat provincie hun vergoeding niet rechtstreeks in partijkas wil storten, fractievoorzitter daagt de provincie

Biertekort als de horeca opengaat? Niet bij de Brabantse brouwerij­en

23 maart In Brabant is genoeg bier. Dat is de boodschap van twee Brabantse brouwerijen voor wanneer de horeca weer opengaat. Dat laat hoogstwaarschijnlijk nog even op zich wachten, maar als het zover is dan is er genoeg voor iedereen. Nu maar hopen dat de horeca het vat snel kan aanslaan.