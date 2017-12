Brabantse staat in finale NK kerstdorpen bouwen

EINDHOVEN - Voor Hilde van Spelde is het altijd een beetje winter. Al in oktober haalt ze de dozen vol Anton Pieck-achtige huisjes en nepsneeuw van zolder en hartje zomer bouwde ze een kerstdorp in een Limburgse mergelgrot. Zaterdag staat de Eindhovense pedicure als enige Brabantse in de finale van het NK kerstdorpen.

Het begon 15 jaar geleden met één huisje. Een cadeautje. Inmiddels verandert haar halve woonkamer in Meerhoven jaarlijks in een winterwonderland. De televisie is het middelpunt van een berglandschap met miniatuurhuisjes en haven, verderop zelfs een Chinees en Amerikaans dorpje met bowlingbaan en garage. Van fabrikant Lemax, haar favoriet omdat die zo gedetailleerd zijn.

,,Maar ik verhuis geen tafels of banken naar zolder zoals sommige bouwers doen. Meer is niet altijd mooier." Het moet leefbaar blijven, zeker met kinderen en twee overenthousiaste honden. Maar waar je ook kijkt in de woonkamer, kerst is nooit ver weg. Ieder jaar bedenkt en bouwt ze een nieuw dorp. ,,Nu al", verzuchten haar kinderen als Hilde in de herfst al begint. ,,Die kerstboom staat er pas net hoor", lacht ze. ,,Het hele dorp is zoveel werk om op te bouwen dat het zonde is om die maar een paar weken te laten staan." Foto's van eerdere creaties leverde haar een uitnodiging op voor het NK.

Ontwerp en afwerking

Zaterdag in de finale wordt een race tegen de klok om een compleet landschap te bouwen in minder dan een dag. ,,Je krijgt een pallet, materialen en zes uur de tijd." Een plaatje in haar hoofd heeft ze nog niet. ,,Ik kan niet vooraf bedenken wat ik ga maken omdat je niet weet welke materialen je precies krijgt of hoe groot de pallet is. Zo was er in de halve finale nauwelijks nepsneeuw, dus dan moet je improviseren." De jury let vooral op het ontwerp en afwerking. ,,Het is de kunst het er zo echt mogelijk uit te laten zien", zegt ze. Daarom maakt ze de onder- en achtergrond altijd zelf, terwijl veel ook kant-en-klaar te koop is. De bergen zijn van piepschuim, bekleed met mos, schors en nepsneeuw. Lawines voorkomt ze door cocktailprikkertjes. Voor het water gebruikt ze niet alleen blauwe verf maar ook een beetje lijm, zodat het lijkt alsof golven tegen de oevers klotsen.