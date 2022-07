Brabantse Statenleden spreken beschuldiging van mogelijke belangenverstrengeling tegen

Modderdag bij agrarische kinderop­vang De Maashoeve: spelen in de modder, lekker vies

BOXMEER - Modder. Bij de ‘agrarische’ kinderopvang De Maashoeve in Boxmeer zijn ze er bepaald niet vies van. Deze week nóg minder dan andere dagen van het jaar. ,,We zetten de tuinslang op het zand, en dan is het heerlijk spelen in de smurrie”, weet pedagogisch medewerker Miranda de Vlam.

30 juni