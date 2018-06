Brabantse trucker redde jongeren uit bloedbad Utøya: 'Ik dacht: wat gebeurt hier?'

Dat er een aanslag was gepleegd in Oslo wist hij al, maar dat er zich een drama van jewelste afspeelde op het eiland dat hij op dat moment in zijn wagen passeerde, was hem onbekend.

'Zat in een roes'

72 traumatisch minuten

Vanaf 14 juni is de film Utoya 22. juli te zien in Nederlandse bioscopen. Van Dinten zag hem al en het verhaal liet hem niet onberoerd. ,,Ik heb de film gezien, dat heeft me goed aangegrepen. Nu weet ik wat zich op eiland heeft afgespeeld toen ik daar aan de overkant stilstond. Ik werd als het ware door de film meegenomen naar die plek, daardoor vallen die twee dingen ( de hulpverlening op het vasteland en het drama op het eiland, red.) nu samen.

Eerder zijn verhaal

Van Dinten deed eerder al zijn verhaal aan deze krant. ,,Je stapt uit, hoort mitrailleurvuur, ziet mensen in het water springen en bloedend het water weer uit komen. Het was verschrikkelijk,' zegt hij destijds. ,,Ik zie nog een meisje met zwart haar uit het water komen. Ze was in tranen en helemaal in shock. Ze is in een auto gaan zitten en later overgedragen aan hulpverleners."