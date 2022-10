Brabantse tuinbouwer scoort met filmpjes tegen Haagse ‘nepdoenerij’ voor schoner water: ‘Ik ben een miljoen keer bekeken’

Rijk tast voortaan veel dieper in de buidel bij opruimen drugsafval; bijdrage acht keer zo hoog

EINDHOVEN – Burgers die drugsafval op of in hun grond vinden en dat moeten (laten) opruimen, kunnen binnenkort acht keer zoveel steun krijgen van de overheid. Den Haag droeg tot nu maximaal 25.000 euro bij in die kosten; dat gaat naar twee ton.

24 oktober