Brabantse veiligheidsregio's over carnaval: ‘Kom uiterlijk begin december met plannen voor alternatieven’

Nieuwsover­zicht | Het geld is even op bij de Efteling - Drie horecaza­ken tijdelijk op slot door overtreden coronare­gels

19 september De Efteling is hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Geplande uitbreidingen zijn in het sprookjespark voorlopig van de baan. Verder is een West-Brabantse arts opgedoken in een onderzoek van dierenorganisatie Peta. De arts staat op een foto naast een afgeschoten buffel. Dit en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van zaterdag.