Brabantse Veiligheidsregio's waakzaam, maar niet bang voor Belgeninvasie na strengere Belgische lockdown

De drie Brabantse veiligheidsregio's nemen vooralsnog geen extra maatregelen vanwege de strengere lockdown die vanaf maandag ingaat in België. Ze verwachten geen grote toestroom van Belgische toeristen en vakantiegangers, die gisteren te horen kregen dat niet-essentiële winkels en vakantieparken de deuren moeten sluiten. ,,De meeste mensen houden zich gewoon aan het advies om de grens niet over te steken.”

In België rijst het aantal coronabesmettingen de laatste weken de pan uit. Over twee weken liggen er naar verwachting 10.000 coronapatiënten in het ziekenhuis. ,,We gaan dus over naar een verstrengde lockdown. Die heeft maar één doel: ervoor zorgen dat onze gezondheidszorg niet bezwijkt”, aldus premier De Croo gisteren op de persconferentie. De maatregelen gaan zo'n beetje tegelijkertijd in met de herfstvakantie in België.

Maar binnenslands veel leuke dingen doen, zit er voor de Belgen niet in. In Nederland is er meer mogelijk. Het dringende advies van de Belgische regering is echter om niet af te reizen naar Nederland. Vice versa verzocht minister Grapperhaus de Nederlandse bevolking twee weken geleden ook om niet naar onze zuiderburen te gaan als de noodzaak er niet is.

Voorlopig geen extra maatregelen

De drie veiligheidsregio's die Brabant rijk is, geven aan voorlopig geen extra maatregelen te nemen. ,,Op dit moment zijn in onze regio geen extra maatregelen van kracht, maar het dringende advies blijft om geen onnodige reisbewegingen te maken. Dat geldt dus ook voor tripjes over de grens, of het nu om shoppen gaat of iets anders”, laat John Jorritsma, voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost, weten. ,,Op nationaal en provinciaal niveau hebben wij permanent overleg met de zuiderburen.”

Moniek van de Wiel, woordvoerster van de veiligheidsregio Midden-en West-Brabant, is gelijkgestemd. ,,In België zijn de adviezen een stuk strenger dan in Nederland. De meeste mensen houden zich gewoon aan het advies om niet de grens over te steken. Mochten er alsnog problemen ontstaan, dan kunnen we alsnog overgaan op extra maatregelen.” Dat geldt ook voor Brabant Zuidoost Jorritsma: ,,Als dat noodzakelijk blijkt, kunnen er strengere maatregelen volgen.”

Veiligheidsregio Brabant-Noord denkt dat de situatie voor haar überhaupt mee zal vallen. ,,Wij zijn geen directe grensregio, dus voor ons zal het vermoedelijk wat minder spelen. Uiteraard houden we alles goed in de gaten”, laat een woordvoerster weten.

Bekijk hieronder hoe het coronavirus zich bij jou in de buurt manifesteert.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.