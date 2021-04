Brabantse verdachten cocaïnelab mogen naar huis

Horecaza­ken maken zich klaar voor heropening: ‘Zie nu maar eens aan nieuw personeel te komen’

11:53 DEN BOSCH/VUGHT/BOXTEL - Peter Raaijmakers had 21 april al helemaal in zijn hoofd zitten. Op die datum konden de terrassen van ‘zijn’ Hotel Vught eindelijk weer open. Niet dus. ,,We zullen toch potverdorie wel een keer open gaan?” En ondertussen rijst er nog een zorg, want er is een run op het toch al schaarse horecapersoneel aanstaande.