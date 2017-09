Brabantse voetballer (27) na hartstilstand op veld in kritieke toestand in ziekenhuis

VLIERDEN - Een speler uit het vierde elftal van Helmondia kreeg zondagmiddag tijdens een uitwedstrijd tegen het derde van SPV een hartstilstand. Hij is in kritieke toestand opgenomen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Volgens eerste berichten zijn de prognoses slecht.

Het voorval gebeurde even na het middaguur op Sportpark Hoge Zijde in Vlierden. Een bestuurslid van SPV, die omwille van privacy anoniem wenst te blijven, zag de voetballer tien minuten na rust in elkaar zakken. ,,En de schrik slaat iedereen dan om het hart."

Al snel werd de voetballer in kwestie door leden van zowel SPV als Helmondia met een AED gereanimeerd. Een paar minuten later arriveerden twee ambulances en een traumahelikopter op het Vlierdense sportpark. Uiteindelijk werd de speler per ambulance naar het Catharina Ziekenhuis gebracht. Ook was de politie ter plaatse, die de betrokkenen slachtofferhulp bood.

Enorme klap

Het nieuws was een enorme klap voor Helmondia. Het eerste elftal had eigenlijk zondagmiddag een bekerwedstrijd in Milheeze moeten spelen, maar die werd vlak voor de aftrap afgelast. "Het was een enorme schok. Vrijwel iedereen van ons kent die jongen goed. Ik speelde vroeger ook met hem samen bij RKPVV. Het is dan onmogelijk om aan je eigen wedstrijd te denken", vertelt de aanvoerder van Helmondia-1. "Je zag het onlangs nog gebeuren bij Nouri. Maar nu dus ook bij een amateurwedstrijd. Het komt dan ineens heel dichtbij.."