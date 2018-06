Brabantse vriendengroep bouwt Oranje bus om tot Max Verstappen fanbus

De achtkoppige vriendengroep kent elkaar al 15 jaar via de NHTV school en hadden vorig jaar voor het eerst een Formule 1 race bezocht in Spanje. "Maar toen lag Verstappen er al na één ronde uit", zegt Tony Schapendonk. "Dus besloten we om dit jaar opnieuw een reis te plannen." Zo gezegd, zo gedaan. In eerste instantie waren ze van plan om met het vliegtuig naar Hongarije te gaan totdat iemand een grote tourbus op Marktplaats zag staan. De plannen werden omgegooid en iedereen was het er meteen mee eens om een roadtrip te maken.



Het toeval wil ook nog eens zo zijn dat de bus eigenlijk oranje was. Aangezien Nederland toch niet meedoet met het WK, ging daar meteen een donkerblauwe laag overheen en werden er sponsors gezocht. "In principe hebben we alleen voor de aanschaf, verbouwing en tickets betaald. De rest wordt gesponsord door bedrijven uit Breda", vertelt Schapendonk. "Zelfs een grote bierbrouwerij uit het oosten van het land voorziet ons in bier", voegt hij daar lachend aan toe.