Brabantse VVD wil kerncentrale naar de provincie halen

VVD-statenleden Alex Panhuizen en Roel Gremmen pleiten in een opiniestuk en een serie vragen aan het provinciebestuur voor kernenergie als duurzame energiebron. ‘Wat de VVD Brabant betreft gaan we niet onze vruchtbare landbouwgrond volleggen met zonnepanelen en het landschap laten verrommelen met duizenden windmolens’, stellen ze. De kerncentrales van nu zijn veilig, zo benadrukken ze. Het opslaan van kernafval is nog een probleem, maar dat is niet onoplosbaar. ‘De techniek staat niet stil.’ De VVD wil daarom dat Brabant zich opwerpt om ‘door middel van innovatie kijken of we met thoriumcentrales of kleine kerncentrales zoals die nu ontwikkeld worden een extra slag kunnen slaan.’