Brabantse waterschappen kondigen nieuwe tijd aan: kritischer kijken naar waterverbruik

FvD’ers in Brabant proberen geduld te bewaren terwijl orkaan door hun partij raast

25 november DEN BOSCH - Het is de vaste tactiek van Brabantse FvD-politici als in Den Haag de pleuris uitbreekt: stilletjes wachten tot de storm overwaait. De vraag is of dat ook nog lukt nu er een orkaan door Forum voor Democratie raast. Het eerste Statenlid kiest al voorzichtig een kant in het conflict in de partijtop.