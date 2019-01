Brabantse wilde meisje bij spoor vandaan praten: ‘Ik kon alleen toekijken hoe agent over haar heen sprong’

Voor Yilmaz was meteen duidelijk dat het meisje zichzelf wat aan wilde doen. ,,‘Dit mag niet gebeuren, je bent zo jong, dit kan niet gebeuren! Hoe haal ik haar hier weg?!', was het enige wat door mijn hoofd spookte.” Dus belde de Bergse de politie. Die zou zeven minuten later arriveren om het meisje van het spoor te halen. ,,In de tussentijd was ik gespannen ja. Ik wil de met haar gaan praten, maar dat mocht niet van de politieagent aan de telefoon. Die zeven minuten voelden als een uur voor mij.”



Uiteindelijk arriveerde de politie. ,,Ik kon alleen toekijken hoe de dappere agent over haar heen sprong. Verder heb ik niets kunnen doen, maar ik ben zo blij dat ik een deel ben van haar redding!” Daarna hoorde Yilmaz helaas niks meer van de politie of agenten. ,,Na de reddingsactie van de politie is geen agent naar mij toegekomen om te bedanken. Of om te vragen hoe het met mij gaat op dat moment. Dit vond ik wat minder, want het is niet makkelijk om zoiets te zien gebeuren.”