Brabantse woest terug in Nederland: 'Waarom zijn we niet gewaarschuwd?'

Hetty Goevaerts uit Bergen op Zoom was nog maar net enkele dagen met haar man Berry op Sint-Maarten, toen de hel losbrak. Het hotel waar het stel verbleef, heeft grote schade opgelopen.

Hetty: ,,De laatste paar dagen was er niks meer op het eiland. Geen drinken, geen eten, niets. We hebben ons al dagenlang niet kunnen wassen. Het enige dat ik mee heb genomen, zijn de kleren die ik draag; de rest hebben we achtergelaten. Ach, een koffer met kleding is vervangbaar."

Boos

Goevaerts is boos: ,,Het ergste was, dat iedereen op het eiland van tevoren wist dat dit ging gebeuren. Waarom gingen er nog steeds vliegtuigen naar toe? De KLM heeft ons niet gewaarschuwd, anders waren we zéker in Nederland gebleven. Verder duurde het ook erg lang voordat we terug konden. We hebben twee dagen op het vliegveld zitten wachten."

Dochter Evy wist op woensdag al dat haar ouders veilig waren. Daarna begon het wachten op een mogelijkheid om naar huis terug te keren. Onzekere dagen: ,,Eerst die orkaan en vervolgens hoor je allerlei berichten over plunderingen. Kregen ze die ellende ook nog eens voor de kiezen."

Irma

Franklin Arrendel is blij dat hij terug naar huis kan, terug naar Purmerend. Zijn vakantie duurde niet langer dan drie dagen. Toen kwam Irma. ,,Alles op het eiland is kapot, het is een vreselijke ramp", vertelt Arrendel, die bij zijn neef logeerde. ,,Er is niet veel van zijn huis over. Het dak is er af."

Aukje de Haan uit Meethuizen kan het lawaai van Irma niet omschrijven, zegt ze. De Groningse logeerde bij haar schoondochter, waar ze op familiebezoek was. ,,In het begin hoorden we alleen maar plofgeluiden. We dachten: zo dadelijk zakt het hele huis weg. Daarna werd het wat stiller.

Enorm kabaal

Buren kwamen naar buiten en staken hun duimen op: alles goed?" Even later brak het natuurgeweld opnieuw los. ,,Een enorm kabaal. Twee huizen links van ons waren compleet weggevaagd. Echt, ik heb doodsangsten uitgestaan. En nu wil ik heel graag naar huis."