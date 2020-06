Brabantse wolf lijkt vertrokken naar België: op deze plekken sloeg hij dit jaar toe

KaartDe wolf die een tijdje door het Brabantse land zwierf, lijkt te zijn vertrokken naar België. In de omgeving van Duffel, zo’n twintig kilometer onder Antwerpen, is een hongerige wolf gespot . Het dier beet daar afgelopen weekend twee schapen dood. ,,Het is geen bewijs, maar wel een sterke aanwijzing.”

Datzelfde gebeurde de afgelopen tijd ook in de gemeente Heusden, waar de laatste weken tientallen schapen werden doodgebeten. Eerder dit jaar maakte het dier ook al slachtoffers in andere delen van de provincie.

Dat lijkt nu voorlopig verleden tijd te zijn, want de wolf in België toont opvallend veel gelijkenissen met het dier dat de laatste weken de aandacht trok in Brabant. ,,Ik heb vanochtend de foto’s bekeken en beide dieren lijken inderdaad op elkaar”, stelt wolvenexpert Leo Linnartz. ,,‘Onze’ wolf had een wat atypische, puntige staart en dat heeft de wolf bij Antwerpen ook. Dat is geen bewijs, maar wel een sterke aanwijzing. Ook is de afstand overbrugbaar. Hij is immers al enkele dagen van de radar en met vijftig kilometer per nacht kom je een heel eind.”

Dode dieren in de wei

Op maandag 1 juni werd de wolf voor het laatst gezien in Brabant, toen een natuurfotograaf het dier vastlegde in natuurgebied de Moerputten bij Den Bosch. In de weken daarvoor vonden verschillende schapenhouders in Hedikhuizen, Bokhoven en Vlijmen dode dieren in hun wei. Allemaal het werk van een mannetjeswolf uit Duitsland, meldt de provincie op basis van onderzoek van ‘wolvenmeldpunt’ BIJ12.

Ook in de plaatsen Herpt, Wijk en Aalburg en Heeze werden dode schapen gevonden. Hoewel alles erop lijkt dat ook hier een wolf heeft toegeslagen, moet BIJ12 nog officieel vaststellen of dit daadwerkelijk het geval is.

Onderstaand kaartje is gemaakt op basis van data van BIJ12, aangevuld met eigen berichtgeving over de wolf. Zo zie je naast de meldingen van doodgebeten schapen en Schotse hooglanders ook plaatsen waar de wolf is gezien of op camera is vastgelegd. Zoom in en klik op de icoontjes om de verschillende meldingen te bekijken.

Meldingen uit hele provincie

Uit de data van BIJ12 blijkt dat niet alleen schapenhouders uit het noorden van de provincie dit jaar zijn getroffen door de wolf. Zo maakt BIJ12 op 15 mei melding van elf dode schapen in Hedikhuizen, allemaal het werk van een wolf. Diezelfde dag slaat ook in Lierop, hemelsbreed zo'n zestig kilometer verderop, een wolf toe. Daar werd één schaap doodgebeten.

Eerder in 2020 werden schapen en één Schotse hooglander doodgebeten door een wolf, verspreid over de hele provincie. Zo maakt BIJ12 melding van aanvallen van een wolf in Boekel, Made, Heeze, Sterksel en Someren.

Meerdere wolven?

Is dat één en dezelfde wolf of zijn er dan toch meerdere wolven actief in Brabant? Naar het antwoord op die vraag blijft het voorlopig gissen, volgens woordvoerder van BIJ12 Sandra Binken. ,,Omdat de aanvallen van de laatste weken er nogal inhakken, hebben wij vanuit de provincie de opdracht gekregen om met spoed onderzoek te doen. Op basis daarvan kunnen we op dit moment alleen nog maar de conclusie trekken dat de aanvallen zijn gepleegd door een wolf en bijvoorbeeld niet door een vos of ander dier”, legt ze uit.

Pas later, tijdens de zogenaamde ‘individubepaling’, wordt duidelijk of het daadwerkelijk om één of meerdere wolven gaat. De verwachting is dat dit eind juni bekend zal worden.

BIJ12 is een uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies ondersteunt op het gebied van o.a. faunazaken en natuurbeleid. Boeren kunnen hier melding maken van aanvallen op landbouwhuisdieren. BIJ12 doet vervolgens dna-onderzoek om vast te stellen welk dier het is geweest. Was het een wolf? Dan komt de boer in aanmerking voor een schadevergoeding. ,,De dagwaarde van een schaap ligt rond de 120 euro”, legt woordvoerder Sandra Binken uit. ,,De provincies hebben afgesproken dat ze schade door de wolf tot 2022 voor honderd procent gaan vergoeden.”

Volledig scherm Een wolf of een wolfhond, hoe zat het ook alweer? © Jeroen Helmer/ARK