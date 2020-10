Brabantse ziekenhuizen en huisartsen roepen patiënten op om mondkapje te dragen

Dat is besloten in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Brabant, omdat zorginstellingen een voorbeeldfunctie hebben. Het advies van het kabinet is ook van toepassing op de openbare ruimtes in zorginstellingen. Het opvolgen van het advies is daarom een logische stap, voor patiënten, bezoekers en medewerkers in de zorginstellingen.