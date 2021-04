Brabantse ziekenhuizen schalen ic bijna maximaal op en stellen operaties weer uit: ‘Situatie is ernstig’

,,We gaan opnieuw richting de maximale capaciteit. Met angst gaan we de aankomende weken in”, zegt Bart Berden, voorzitter van ROAZ, het regionaal overleg voor de acute zorg in Brabant. Er is opgeschaald van 120 naar 200 bedden op de intensive care, maar de helft is inmiddels in gebruik door coronapatiënten. ,,De ziekenhuizen doen hun uiterste best om de IC-capaciteit stapje voor stapje nog verder uit te breiden. Maar tot dit aantal komen was al harken”, aldus Berden. ,,We bekijken daarom per week wat we nog kunnen doen.”