Brabantsedag in Heeze belandt in 'zwartepietendiscussie'

HEEZE - De organisatie van de Brabantsedag gaat in gesprek met anti-racisme activisten. Aanleiding is de ophef die -vooral online- ontstaan is over een van de 16 wagens van de theaterparade. Daarin figureerden zwart geschminkte mensen. Het is met name dit 'blackfacen' dat veel mensen tegen de borst stuit.

Marketingmanager Harald van Schie van de Brabantsedag is geschrokken en ook wel bedroefd over de kritiek. ,,Wij zijn een cultuur-historisch evenement. We willen de historie van het hertogdom Brabant in beeld brengen. Onze wagenbouwers en acteurs proberen gebeurtenissen uit het verleden uit te beelden. Het is absoluut niet de bedoeling bezig te zijn met politiek".

Witte Paters

De steen des aanstoots bij de 61e theaterparade was de bijdrage van wagenbouwersgroep Ge Wit 't Oit Noit Nie. 16 Groepen kozen ieder een opmerkelijk historisch feit uit de geschiedenis van een Brabantse plaats. Ge Wit 't Oit Noit Nie koos het missiewerk van de Witte Paters uit Boxtel. Die stonden bekend om hun liefdadigheid. Het zoeken van verbinding op de golven van het geloof werd uitgebeeld. Op en achter een reusachtig schip dansten de paters met de plaatselijke bevolking. En die figuranten waren -op een enkeling na die donker van zichzelf was- geschminkt.

Pijn

Volgens gelijke rechten-activist Patrick van Steijn is het met name het schminken dat pijn veroorzaakt bij een grote groep mensen. ,,Ik geloof best dat de mensen van de Brabantsedag het niet fout bedoelden. Maar juist een grote organisatie en sponsoren van zo'n evenement moeten beter weten. Daarover wil ik in gesprek." Van Steijn benaderde ook al sponsoren van de Brabantsedag om hierop te wijzen. Een woordvoerster van de Rabobank (een van de 6 hoofdsponsoren) zegt dat de discussie hierover op dit moment geen reden is om sponsoring te heroverwegen. ,,We vonden de parade supermooi en we geloven niet dat er iets racistisch bedoeld was".

Verkeerd ge ïnterpreteerd