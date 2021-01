BrabantZorg vaccineert als een van de eerste haar bewoners tegen het coronavirus

BrabantZorg is één van de eerste verpleeghuizen in Nederland die haar bewoners gaat vaccineren tegen het coronavirus. Dat laten ze woensdag weten. Hugo de Jonge kondigde dinsdag aan dat dat vanaf maandag 18 januari gestart wordt met het vaccineren van kwetsbare bewoners in verpleeghuizen.

BrabantZorg heeft 35 verpleeghuizen in de regio’s Oss, Uden, Meijerijstad en Den Bosch. Welke verpleeghuis als eerste aan de beurt is, is nog niet bekend. Woensdag ontvangen zo’n 1.400 bewoners een uitnodiging voor vaccinatie met het Pfizer/BioNTech vaccin.

De vaccinatie gebeurt in meerdere rondes. BrabantZorg ontvangt vanuit Rijksoverheid iedere ronde criteria. Een belangrijk criterium voor de eerste groep is dat deze mensen wonen in in één van de verpleeghuizen van BrabantZorg en onder behandeling zijn van een Specialist Ouderengeneeskunde

Stappen naar een normaler leven

Wilma de Jong, voorzitter Raad van Bestuur : “Wij zijn blij dat we bij BrabantZorg als één van de eerste organisaties in Nederland mogen vaccineren. Blij omdat bewoners na vaccinatie beschermd zijn tegen het virus dat al zoveel leed heeft veroorzaakt. Blij omdat we hierdoor langzaam maar zeker stappen kunnen zetten naar een leven zonder corona. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk bewoners van BrabantZorg zich in deze ronde laten vaccineren: voor henzelf, hun dierbaren, onze medewerkers én de rest van de maatschappij. Als veel bewoners zich laten vaccineren, kan het leven van iedereen stap voor stap weer iets normaler worden.”

De ervaring die Brabantzorg opdoet met het proces van vaccineren in deze vaccinatieronde wordt door de Rijksoverheid gebruikt voor de invulling van de vaccinatiestrategie voor de groep mensen in Nederland die langdurige zorg nodig heeft.

De voorbereidingen voor de eerste vaccinatieronde op de bijna 35 locaties van BrabantZorg zijn in volle gang. “Het is een behoorlijke logistieke operatie die we in korte tijd op touw moeten zetten én moeten uitvoeren. Dat vraagt weer een extra inspanning van onze collega’s, maar ik weet dat zij ook nu weer met volle overgave aan deze exercitie zullen meewerken”.