Brace legt show stil in Helmond, wordt uitgescholden en rent ruziemakers achterna

Aan het einde van het optreden, precies op een moment waar Eddy Brace Rashid MacDonald zelf nogal emotioneel werd van zijn songs, ontstond in de zaal een ruzie tussen twee bezoekers. Een man zat te kuchen en de ander had daar aanmerkingen op. De hoestende man werd boos.

Zaal verlaten

Dat was voor theaterdirecteur Jochem Otten, die ook in de zaal zat, het moment om in actie te komen. Hij rende achter Brace aan en vroeg hem zijn optreden voort te zetten. Die deed dat, zong nog twee songs en sloot zijn voorstelling af. Na afloop onderhield hij zich in de foyer nog een uur met zijn fans en ging met hen op de foto. Volgens Otten is alles verder rustig verlopen en is er geen sprake geweest van handtastelijkheden.